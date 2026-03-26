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Próximas fechas del Apertura: día y horario del Superclásico

La Liga Profesional confirmó el cronograma para el Apertura: Independiente enfrentará a Racing en el Libertadores de América y River recibirá a Boca.

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó la programación de las fechas 13 a las 16 del Torneo Apertura, por lo que ya se sabe que Independiente y Racing se enfrentarán el sábado 4 de abril en el Libertadores de América y que River recibirá a Boca el domingo 19 de abril para una nueva edición del Superclásico.

Luego de la fecha FIFA, en la que la Selección Argentina enfrentará a Mauritania y Zambia, el fútbol local regresará con un plato fuerte: Independiente ante Racing. El clásico de Avellaneda se disputará en el Libertadores en la cancha del Rojo, tras los dos empates que dejó en 2025, año en el que se inauguró el vigente sistema de competencia.

La fecha 14 tendrá dos grandes duelos: Boca recibirá a Independiente el sábado 11 de abril y Racing hará lo propio con River al día siguiente. Por el momento, no hay programación para la novena fecha, que quedó pendiente y se disputará el último fin de semana de abril.

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La jornada 15 tendrá el partido más importante de la fase regular del torneo: River contra Boca en el Monumental. El año pasado, el Millonario se impuso por 3-2 en Núñez, pero el Xeneize celebró por 2-1 en la Bombonera.

La última fecha, que iniciará el jueves 23 y terminará el 27 de abril, no será la que definirá a los ocho clasficados a los Playoffs, ya que al fin de semana siguiente se jugará la novena fecha, que quedó pendiente por el paro de la AFA.

Fecha 13

Miércoles 1° de abril

20.00 Lanús – Platense

Jueves 2 de abril

15.00 Barracas Central – Sarmiento

17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza.

20.30 Talleres – Boca

Viernes 3 de abril

15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez

17.15 Unión – Deportivo Riestra

19.30 San Lorenzo – Estudiantes

Sábado 4 de abril

13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

17.30 Independiente – Racing

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán

Domingo 5 de abril

15.30 Gimnasia – Huracán

18.00 River – Belgrano

20.30 Central Córdoba – Newell’s

Lunes 6 de abril

19.00 Argentinos – Banfield

21.15 Instituto – Defensa y Justicia

Fecha 14

Viernes 10 de abril

21.00 Belgrano -Aldosivi

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto

17.15 Estudiantes – Unión

17.15 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos

19.30 Boca – Independiente

21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo

15.00 Platense – Gimnasia (Mza.)

17.30 Atlético Tucumán – Tigre

17.30 Huracán – Rosario Central

20.00 Racing – River

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia

16.30 Defensa y Justicia – Talleres

19.00 Lanús – Banfield

21.30 Vélez – Central Córdoba

Fecha 15

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s

Sábado 18 de abril

15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

17.15 Instituto – Estudiantes

19.30 Independiente – Defensa y Justicia

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing

17.00 River – Boca

20.30 Rosario Central – Sarmiento

20.30 Talleres – Deportivo Riestra

Lunes 20 de abril

15.00 Barracas Central – Belgrano

17.15 Central Córdoba – Platense

17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza.

19.30 San Lorenzo – Vélez

21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús

21.45 Tigre – Huracán

Fecha 16

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

19.15 Lanús – Central Córdoba

21.30 Racing – Barracas Central

Sábado 25 de abril

14.00 Platense – San Lorenzo

17.00 Estudiantes – Talleres

19.15 Sarmiento – Tigre

21.30 River – Aldosivi

Domingo 26 de abril

15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

17.30 Newell’s – Instituto

17.30 Belgrano – Gimnasia

20.00 Atlético Tucumán – Banfield

Lunes 27 de abril

18.45 Vélez – Unión

21.00 Huracán – Argentinos

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