Próximas fechas del Apertura: día y horario del Superclásico

Luego de la fecha FIFA, en la que la Selección Argentina enfrentará a Mauritania y Zambia, el fútbol local regresará con un plato fuerte: Independiente ante Racing. El clásico de Avellaneda se disputará en el Libertadores en la cancha del Rojo, tras los dos empates que dejó en 2025, año en el que se inauguró el vigente sistema de competencia.

La fecha 14 tendrá dos grandes duelos: Boca recibirá a Independiente el sábado 11 de abril y Racing hará lo propio con River al día siguiente. Por el momento, no hay programación para la novena fecha, que quedó pendiente y se disputará el último fin de semana de abril.