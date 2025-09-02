Precaución médica: Russo internado tras un diagnóstico de infección

El plantel de Boca, que no tiene compromisos oficiales hasta el domingo 14 de septiembre frente a Rosario Central, será dirigido este miércoles por Claudio Úbeda, principal ayudante del entrenador.

Antecedentes de salud

Russo es paciente oncológico. Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas: una por cáncer de vejiga y otra por un tumor de próstata, mientras dirigía al club colombiano Millonarios. Posteriormente continuó con distintos tratamientos, que incluyeron quimioterapia y antibióticos.

En los últimos meses, su aspecto físico mostró cierto desgaste, coincidiendo con una etapa de resultados adversos en Boca, de la cual logró salir recientemente tras tres victorias consecutivas. Durante el partido del último domingo frente a Aldosivi, en Mar del Plata, Russo presentó un episodio de somnolencia en el banco de suplentes, que su entorno atribuyó a la medicación que recibe.

Embed La imagen de Russo durmiéndose en el banco es muy lamentable. Honestamente no puede pasar. Es un punto para pensar. Es una cuestión de lógica. No está bien físicamente para ser el DT de Boca. pic.twitter.com/pe22YrtFPQ — Adrián Sánchez (@AdriSanchez32) August 31, 2025

En los encuentros recientes, permaneció sentado y delegó gran parte de la conducción del entrenamiento y del partido a sus colaboradores, aunque mantiene la responsabilidad de brindar las conferencias de prensa posteriores.

Hugo Gottardi, excompañero y colaborador de Russo, señaló en declaraciones radiales: “Lo veo demacrado. Se lo nota cansado. Él viene de una enfermedad, está bien”. Asimismo, destacó la relación del entrenador con el club: “Miguel ama a Boca, ama el mundo Boca, va a seguir siempre en Boca a pesar de todo”.