El supuesto posteo de la esposa de Verón tratando de "sorete" a Messi

En este marco, se viralizaron algunas publicaciones atribuidas a Valentina Martin, la esposa de la "Brujita", con fuertes declaraciones.

VERON

"El miamense, el inglés, el vendido... el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo", sentenció la mujer, en lo que muchos interpretaron un golpe nada menos que a Messi, por su amistad con Chiqui Tapia.

Tras pedir por la salida de los "mafiosos del fútbol argentino", la mujer concluyó su publicación declarándose como "más veronista que nunca". Luego de algunas minutos con muchas repercusiones, cerró su cuenta de Instagram.