Escala la tensión en el mundo del fútbol argentino, y luego de las sanciones del Tribunal de Disciplina de la AFA contra Estudiantes y Juan Sebastián Verón, la esposa del exfutbolista se volvió tendencia en las redes sociales por la viralización de algunos supuestos posteos en donde dispara hasta contra Lionel Messi.
El supuesto posteo de la esposa de Verón tratando de "sorete" a Messi
Tras las sanciones de la AFA a Estudiantes, varios medios difundieron una historia de Instagram de la esposa del presidente del "Pincha", apuntando contra el 10 por defender "al gordo".