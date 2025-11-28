La Fórmula 1 abrió el fin de semana del Gran Premio de Qatar con una única práctica libre —debido al formato Sprint— y Franco Colapinto tuvo un arranque cuesta arriba: el argentino terminó último (20°) en el Circuito Internacional de Lusail tras una salida de pista que lo obligó a abandonar la sesión antes de tiempo. En medio de una temporada 2025 liderada por Lando Norris, la categoría afronta su 23° carrera del año con actividad comprimida y poco margen para errores.
Franco Colapinto quedó 20° en la única práctica del Gran Premio de Qatar
El piloto argentino salió por primera vez en el fin de semana al circuito de Lusail de la Fórmula 1, pero una salida de pista en su intento con goma blanda lo dejó en el último puesto