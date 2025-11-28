Franco Colapinto quedó 20° en la única práctica del Gran Premio de Qatar

El piloto albiceleste terminó en la última posición después de sufrir problemas en su Alpine. Su mejor vuelta fue de 1:23.529 con neumáticos duros y, cuando buscaba mejorar con la gama blanda, se despistó y debió abortar el intento. Desde el box le informaron que el auto tenía daños y no pudo completar ninguna vuelta rápida. Pierre Gasly, su compañero, finalizó 18° con 1:22.424.

En la pelea de arriba, Oscar Piastri encabezó la tanda con un 1:20.929, seguido de su compañero Lando Norris, que marcó 1:20.982. Fernando Alonso sorprendió al meterse tercero con el Aston Martin gracias a un registro de 1:21.310, mientras que Max Verstappen, otro de los candidatos al título, terminó sexto con 1:21.504.