Yacopini tuvo un grave accidente y se pelea por su vida

El accidente en El Carrizal

El incidente se produjo en horas de la tarde en el camping "El Bigua", uno de los últimos en ser inaugurado en la costa Este de El Carrizal.

En una jornada agobiante, el joven deportista decidió arrojarse para bañarse, pero lo hizo en una zona de escasa profundidad, según el parte policial. Producto del impacto contra el fondo, Yacopini sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Sus amigos lo asistieron de inmediato y lo trasladaron hasta un punto de encuentro con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) sobre la Ruta 62. Mientras era asistido por el personal médico, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Los profesionales le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando estabilizarlo. Fue trasladado de urgencia al Perrupato y luego trasladado a la Clínica de Cuyo con diagnóstico reservado.

A fines de noviembre pasado, Juan Cruz Yacopini había sellado una nueva victoria en el Rally, la quinta del año y se subió a la cima de la competencia junto al navegante español Dani Oliveras (además tuvieron un segundo lugar). Además de Dubai, fue primero en Jordania, Italia, España y Qatar. Su próximo objetivo era correr el Dakar con el prestigioso equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica.