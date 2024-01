Pablo Maffeo fue operado con éxito de su rodilla derecha

El defensor, de 26 años, se perderá los siguientes encuentros de Liga ante Villarreal, Betis y Athletic Bilbao y frente al Tenerife en los octavos de final de la Copa del Rey.

Maffeo, quien aún no debutó con la camiseta "albiceleste", es un futbolista nacido en Barcelona, que obtuvo la nacionalidad argentina por parte de su madre y en su etapa de juvenil representó al seleccionado español Sub 16 y Sub 21.