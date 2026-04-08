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Etcheverry venció a Atmane y clasificó a octavos en Montecarlo

El platense revirtió un desfavorable primer set frente al francés y logró vencerlo en tres sets para asegurarse un partido más en el Principado.

Tomás Etcheverry continúa demostrando un óptimo presente a nivel tenístico y, en este caso, la victima del platense fue el francés Térence Atmane: lo venció por 3-6, 6-3 y 6-2, en una hora y 57 minutos de juego. Este resultado le permitió clasificar a los octavos de final del ATP Masters 1000 de Montecarlo. En ronda venidera chocará ante el español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking mundial.

El tenista argentino, después del perder el primer parcial de juego, demostró personalidad y fue construyendo la victoria con el pasar de los puntos. Tras aprovechar sus dos quiebres en el servicio del europeo, empató el partido con un sólido 6-3. La victoria se consumó con un convincente 6-2, en donde resistió tres intentos de break de Atmane, e hizo valer los dos que tuvo a su favor.

El triunfo le permite a Etcheverry acercarse, progresivamente, al puesto 27 del listado de la ATP que, además, es el mejor que ha registrado en toda su carrera. Asimismo, logró llegar por segundo torneo consecutivo a esta instancia: hasta el año pasado nunca lo había conseguido.

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En contraposición, Francisco Cerúndolo se despidió rápidamente del torneo: cayó por 7-6 (2) y 6-3 ante el checo Tomas Machac, en el duelo correspondiente a la segunda ronda. El europeo enfrentará a Janik Sinner, número 2 del mundo, que en su debut limpió a Ugo Humbert por 6-3 y 6-0.

FUENTE: TyC Sports

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