Etcheverry venció a Atmane y clasificó a octavos en Montecarlo

El tenista argentino, después del perder el primer parcial de juego, demostró personalidad y fue construyendo la victoria con el pasar de los puntos. Tras aprovechar sus dos quiebres en el servicio del europeo, empató el partido con un sólido 6-3. La victoria se consumó con un convincente 6-2, en donde resistió tres intentos de break de Atmane, e hizo valer los dos que tuvo a su favor.

El triunfo le permite a Etcheverry acercarse, progresivamente, al puesto 27 del listado de la ATP que, además, es el mejor que ha registrado en toda su carrera. Asimismo, logró llegar por segundo torneo consecutivo a esta instancia: hasta el año pasado nunca lo había conseguido.