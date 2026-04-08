Tomás Etcheverry continúa demostrando un óptimo presente a nivel tenístico y, en este caso, la victima del platense fue el francés Térence Atmane: lo venció por 3-6, 6-3 y 6-2, en una hora y 57 minutos de juego. Este resultado le permitió clasificar a los octavos de final del ATP Masters 1000 de Montecarlo. En ronda venidera chocará ante el español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking mundial.
Etcheverry venció a Atmane y clasificó a octavos en Montecarlo
El platense revirtió un desfavorable primer set frente al francés y logró vencerlo en tres sets para asegurarse un partido más en el Principado.