Oficial: Conmebol implementará Fair Play financiero en Sudamérica

"El próximo paso es innovar e implementar el Fair Play financiero. No queremos clubes endeudados, queremos clubes fuertes. Queremos jugadores que cobren en tiempo y forma. Queremos que se invierta la plata en la logística que va a asegurarnos el futuro", aseguró durante su reelección. Sin embargo, aun no hay una fecha estipulada ni un plazo para el arranque.

Esta idea ya se viene hablando. En Brasil, por ejemplo, de la mano de Samir Xaud, nuevo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, se debatió la posibilidad de tener el Fair Play. Cabe destacar que es de los países sudamericanos mejor posicionado económicamente. "Trabajando juntos, podemos soñar y solidificar las bases y las condiciones de nuestros clubes y asociaciones miembro”, agregó Domínguez.

En la UEFA se implementa desde 2010 y la meta siempre ha sido la misma: que los clubes no tengan deudas y no gasten más de lo que ganan. Todos los años hay modificaciones y cada liga europea tiene su reglamento. Ahora bien, su incumplimiento trae consecuencias y serán las mismas en Sudamérica: retención de los ingresos, prohibición de inscribir jugadores, y hasta la denegar que que el club compita en algún certamen. Así le pasó a la Juventus, que fue excluida de la Conference League en la temporada 2023/2024 por no respetar las reglas.