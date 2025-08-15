Octavos de final de Copa Libertadores: todos los partidos de vuelta

El miércoles será el turno de Estudiantes de La Plata, que tuvo un gran comienzo de semestre y a las 19 buscará liquidar la serie ante Cerro Porteño de Paraguay, equipo al que superó 1-0 como visitante en la ida.
Más tarde, a las 21:30, Internacional recibirá a Flamengo con la intención de revertir el 1-0 sufrido en el Maracaná.
Finalmente, el jueves a las 21:30 River recibirá a Libertad de Paraguay, en una serie que está igualada en cero, mientras que a la misma hora Palmeiras, que aplastó 4-0 a Universitario en Perú, cerrará la serie en su estadio.
Unas horas antes, a las 19, Liga de Quito de Ecuador buscará eliminar al campeón vigente, Botafogo de Brasil, que le ganó 1-0 en la ida.
El cronograma de los partidos de vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores
Martes 19 de agosto:
Vélez (0) – (0) Fortaleza a las 19.
Racing (0) – (1) Peñarol a las 21:30
San Pablo (0) – (0) Atlético Nacional a las 21:30
Miércoles 20 de agosto:
Estudiantes de La Plata (1) – (0) Cerro Porteño a las 19
Inter de Porto Alegre (0) – (1) Flamengo a las 21:30
Jueves 21 de agosto:
Liga de Quito (0) – (1) Peñarol a las 19
River (0) – (0) Libertad a las 21:30
Palmeiras (4) – (0) Universitario a las 21:30