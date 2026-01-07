"
Obras y UVT ponen primera en la Copa Lusqtoff de la LNV

Obras y UVT debutarán como visitantes en Entre Ríos en el inicio del certamen nacional, que contará con 16 clubes de todo el país y comenzará el próximo 9 de enero.

Desde el próximo 9 de enero, se pondrá en marcha una nueva edición de la Copa Lusqtoff de la Liga Nacional de Voleibol Masculina, torneo que reunirá a 16 equipos de todo el país, divididos en dos zonas. En esta primera fase, los conjuntos se enfrentarán todos contra todos, para luego dar paso a las instancias de Play Off y Permanencia.

San Juan dirá presente a través de Obras Sanitarias y Unión Vecinal de Trinidad (UVT), dos históricos del vóley nacional que iniciarán su camino en la competencia como visitantes. Ambos equipos integran la Zona A y viajarán a Entre Ríos para afrontar sus primeros compromisos del certamen.

En esta jornada inicial, Obras y UVT deberán medirse ante Rowing y Echagüe, en una doble fecha exigente que servirá como primer parámetro para los representantes sanjuaninos en el torneo.

La actividad para los equipos de la provincia comenzará el sábado 10 de enero, cuando Obras enfrente a Rowing desde las 21:00, mientras que en el mismo horario UVT hará lo propio ante Echagüe. La acción continuará el domingo 11, con los cruces invertidos: Obras se medirá con Echagüe desde las 19:00, y UVT cerrará su participación del fin de semana frente a Rowing.

La Copa Lusqtoff tendrá acción repartida en distintas sedes del país. En la Zona A, además de Entre Ríos, habrá partidos en Córdoba y San Luis, mientras que la Zona B disputará encuentros en Buenos Aires y Rosario.

