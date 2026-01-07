Obras y UVT ponen primera en la Copa Lusqtoff de la LNV

San Juan dirá presente a través de Obras Sanitarias y Unión Vecinal de Trinidad (UVT), dos históricos del vóley nacional que iniciarán su camino en la competencia como visitantes. Ambos equipos integran la Zona A y viajarán a Entre Ríos para afrontar sus primeros compromisos del certamen.

En esta jornada inicial, Obras y UVT deberán medirse ante Rowing y Echagüe, en una doble fecha exigente que servirá como primer parámetro para los representantes sanjuaninos en el torneo.