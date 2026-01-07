Desde el próximo 9 de enero, se pondrá en marcha una nueva edición de la Copa Lusqtoff de la Liga Nacional de Voleibol Masculina, torneo que reunirá a 16 equipos de todo el país, divididos en dos zonas. En esta primera fase, los conjuntos se enfrentarán todos contra todos, para luego dar paso a las instancias de Play Off y Permanencia.
Obras y UVT ponen primera en la Copa Lusqtoff de la LNV
Obras y UVT debutarán como visitantes en Entre Ríos en el inicio del certamen nacional, que contará con 16 clubes de todo el país y comenzará el próximo 9 de enero.