Nueva victoria de Tiago Pernía en TC2000 en el Villicum

TC2000

La final del TC2000 volvió a tener al chico de 20 años, nacido en Dallas, Estados Unidos, Tiago Pernía, como el dominador del fin de semana, repitiendo la victoria lograda el sábado en la carrera sprint.

Fue una competencia que, contrario a lo vivido el sábado, no tuvo tantas alternativas y donde Pernía se dedicó a ser constante en su andar y no permitir que sus perseguidores se acercaran en demasía, aunque el mendocino Bernardo Llaver no estuvo muy de acuerdo y en la última vuelta llegó superarlo en la curva seis, pero esa acción implicó que entrara muy pasado, por lo que Tiago recuperó el liderazgo y fue el primero en ver la bandera de cuadros, escoltado por Llaver y su papá Leonel, que en los tramos finales superó a Vivian para quedarse con el tercer escalón del podio.

Para el sanjuanino Ulises Campillay la suerte volvió a ser esquiva y debió penar con un auto que estuvo lejos de ser competitivo durante todo el fin de semana, quedando muy relegado en el final.

