Novak Djokovic se bajó en el primer set de la semi de Australia Open

De esta manera, The Djoker perdió por segunda vez en las 12 semifinales disputadas en el Abierto de Australia. Tras el encuentro, el exnúmero líder del ranking mundial contó que en caso de haber ganado ese primer set, que terminó con un error no forzado insólito de parte suya, “podría haber intentado continuar en pista”. Y agregó en ese sentido: “No creo que tuviese combustible en el tanque para aguantar tres o cuatro horas más de juego. Dos años atrás podría haber manejado esa situación, pero esta vez no fue el caso”.

Al ser consultado acerca de cómo se sintió durante los 90 minutos que estuvo en cancha, comentó: “Creo que jugué muy bien. Si físicamente hubiera podido batallar, habría sido un partido más accesible para mi, aunque Sasha es un rival difícil. Semifinal es un buen resultado, aunque para mi estándar no me deja satisfecho. Sasha se merece una final y estaré hinchando por él".

Una de las preguntas de los periodistas presentes puso el dedo en la yaga. Cuando lo interpelaron acerca de la posibilidad de no volver a jugar el primer Grand Slam de la temporada, Djokovic lanzó: “No lo sé. Existe la chance. Tendré que ver cómo sigo la temporada, quiero seguir jugando pero el año que viene debería revisar mi calendario”.

Desde que se mostró dolorido en el duelo ante Alcaraz, cada vez que le consultaron acerca de algún detalle de la dolencia que lo acompaña, el serbio no quiso profundizar, aunque esta vez no descartó hacer un parate en 2025 para recuperarse. “Tengo que examinar más esta lesión cuando esté de vuelta en casa para entender qué podemos hacer para volver de la manera más rápida posible a competir. Ahora dependo de los médicos y de lo que ellos digan“, sostuvo aunque sin dar mayores precisiones.

En el cierre de la conferencia, Nole destacó la importancia del certamen oceánico a los largo de sus más de 20 años de carrera. “No puedo tirar al tacho lo hecho aquí durante tantos años por un partido que no puedo terminar por problemas físicos. Australia va a estar siempre en mi corazón como el mejor Grand Slam“.

Unos minutos antes y en el terreno de juego, Zverev le pidió al público que respetara a su contrincante. “Lo primero que quiero decir es que no abucheen a un jugador cuando sale lesionado. Sé que pagaron sus tickets, pero Novak Djokovic dio todo de su vida en los últimos 20 años por este deporte. No se merece una despedida de esa forma“, afirmó mientras los aficionados lo aplaudían. Y completó: “No hay un tipo en el circuito que respeta más que a Novak. Siempre me ha dado su apoyo. No tengo más que respeto hacia él”.

Por último, el germano se mostró confiado de cara a lo que se viene, la que será su tercera final de un torneo grande, después de caer en las finales del US Open (2020) y Roland Garros (2024). “Quizá sea este mi turno de tener algo de suerte en una final esta vez”, cerró ilusionado el nacido en Hamburgo.

Sasha se medirá el próximo domingo ante el ganador del duelo que protagonizarán el número uno del mundo y campeón defensor del título, Jannik Sinner, y el estadounidense Ben Shelton. El cruce entre el europeo y el norteamericano comenzará no antes de las 5.30 de la Argentina y se podrá seguir por ESPN y Disney+.