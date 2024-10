"No te vayas", emotivo discurso de Nole Djokovic para Rafa Nadal

Sin poder computar como oficial este último encuentro, se mantiene el historial con 31 triunfos para el balcánico y 29 para el balear. Dieciséis éxitos en finales para el serbio; 13 para el español que ganó cinco de las nueve que jugaron en los Grand Slam y su rival, cuatro.

El emotivo discurso de Djokovic para Nadal

"Hemos vivido muchos partidos durante muchos años, muchas veces. No te retires, quedate un poco más", dijo. "Dejás un legado increíble. Muchas gracias por todo lo que has dado", añadió en el centro de la pista Djokovic.

"Rafa, no sé por donde empezar. Regreso a nuestro primer partido, en 2005. Quién nos iba a decir que estaríamos veinte años después con 60 partidos. Esta rivalidad ha sido increíble, muy intensa", agregó.

"Espero que podamos sentarnos en algún lugar, algún día, en la playa y tomar una copa y hablar sobre la vida y otras cosas", deseó con nostalgia.

"Gracias Novak y a su equipo por todos los momentos que hemos compartido en la pista. Has sido un rival espectacular que me ayudó a superar mis límites durante 15 años. Gracias porque sin eso no hubiera sido el jugador que ahora soy", dijo en el centro de la pista de The Veniu el mallorquín.

El lujoso regalo que recibió Nadal en Arabia Saudita

A tono con el lujo de la velada, una raqueta de oro de tamaño real fue el regalo que la organización del Six Kings Slam le hizo a Rafa Nadal. Turki Al sheikh, asesor de la Corte Real de Arabia Saudita, que presidió la competición, hizo entrega de un maletín al español, quien, al abrirlo, se encontró con una impactante raqueta de oro.