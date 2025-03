Natacha Heredia participará de la Copa Argentina de kickboxing

Para el torneo, el pesaje será el sábado 22 de marzo en CABA a las 15. Es el único clasificatorio para el Panamericano de Colombia. Clasifican los primeros tres puestos, medalla de oro, plata y bronce y yo estaré participando en tres modalidades: Full contact, K1 y Low kick.

En Low kick y K1 tengo experiencia, pero Full contact será la primera vez que voy a competir en esa modalidad. La diferencia es que en el Full contact las patadas van de la cintura para arriba y el boxeo. Es una oportunidad para la cual estuve entrenando muy duro y sé que lo voy a lograr, confío en mí misma".

Agradezco a la Secretaría de Deporte que me ayuda con los pasajes y a la Municipalidad de Santa Lucía que me ayuda con los gastos de estadía. También a mis sponsors que me ayudan con mis elementos de protección y mi alimentación”.