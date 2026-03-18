Mundial de Rugby 2035: la UAR quiere una candidatura conjunta

El proyecto es impulsado por la UAR junto a Sudamérica Rugby, con la intención de construir una candidatura conjunta que involucre a Brasil, Chile y Uruguay, y la iniciativa busca consolidar el crecimiento sostenido de la disciplina en la región para presentar una alternativa sólida dentro del escenario internacional.

En el marco de la agenda oficial se desarrollan jornadas de trabajo con dirigentes y referentes del rugby nacional e internacional, en las que participan Gabriel Travaglini, presidente de la UAR; Félix Páez Molina, vicepresidente; y Agustín Pichot, integrante del Consejo de World Rugby.