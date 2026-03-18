La Unión Argentina de Rugby (UAR) anunció que avanza con su candidatura para organizar la Copa del Mundo de Rugby 2035 y se reunirá con Alan Gilpin, director ejecutivo de World Rugby, quien encabeza en el país una serie de reuniones técnicas orientadas a evaluar la factibilidad de la propuesta.
Mundial de Rugby 2035: la UAR quiere una candidatura conjunta
La UAR quiere traer el Mundial de Rugby a Sudamérica para consolidar la disciplina en la región. La intención es organizarlo junto a Brasil, Uruguay y Chile.