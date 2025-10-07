Moretti vuelve a San Lorenzo y dijo que estará acompañado

Este lunes, la Justicia revocó el fallo de primera instancia y ordenó que la Comisión Directiva sea convocada nuevamente por el presidente Moretti, que deberá reasumir su cargo tras la declaración de acefalia que se dio hace algunas semanas en el club, en un plazo de 15 días y bajo las condiciones del Estatuto y la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Tras esta determinante decisión de la Cámara Civil, el dirigente sanlorencista declaró: “La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver”.