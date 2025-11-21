Migue Granados dio detalles de la dieta con la que bajó 20kg

En su mensaje añadió una foto del cantante Robbie Williams, quien atraviesa un drama de salud por las inyecciones para adelgazar y sus efectos adversos.

migue granados explico su dieta y cuántos kilos bajó 2

El conductor detalló su experiencia con la dieta keto y fue interactuando con algunos de los usuarios que le realizaban consultas al respecto.

"¿Migue cómo haces? A las 11 am ya arrancas en el programa con chatarras o jamones crudos y tomas diez litros de Coca por día", le marcó un seguidor.

Y Migue Granados reconoció: "Mirá, la Coca no la puedo dejar. Pero estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la keto".

“Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas. Todo eso”, remarcó sobre los alimentos que se permite. Y cerró: "No chinchus y salame todo el día".

La dieta keto, o cetogénica, es un plan de alimentación muy bajo en carbohidratos, alto en grasas y moderado en proteínas. Su objetivo es que el cuerpo utilice la grasa como principal fuente de energía en lugar de la glucosa (azúcar).

Esto se logra al reemplazar los carbohidratos por grasas, obligando al hígado a producir cetonas a partir de la grasa, que el cuerpo puede usar como combustible.