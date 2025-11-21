Migue Granados dio detalles de la dieta con la que bajó 20kg
Migue Granados luce renovado y con un notorio cambio físico. La figura de Olga tuvo un ida y vuelta con sus seguidores para revelar su particular dieta.
Migue Granados sorprendió a sus seguidores en redes al contar cuántos kilos lleva bajados implementando una particular dieta y qué es lo que más le cuesta dejar en su plan de bajar de peso.
Fue desde su cuenta en la red social X donde el conductor de Soñé que volaba (Olga) reveló que ya bajó 20 kilos con esta dieta que reduce los carbohidratos en forma drástica y además implementa una caminata diaria de una hora como actividad.
"Dejen de joder con el Ozempic de verga ese es un peligro! Estoy en plan bajar de peso y con comer liviano y caminar una hora por día ya estás ok. Bajé 20 kg ya, y pude conocer personalmente a mi pene", dijo con su habitual humor el animador.
En su mensaje añadió una foto del cantante Robbie Williams, quien atraviesa un drama de salud por las inyecciones para adelgazar y sus efectos adversos.
El conductor detalló su experiencia con la dieta keto y fue interactuando con algunos de los usuarios que le realizaban consultas al respecto.
"¿Migue cómo haces? A las 11 am ya arrancas en el programa con chatarras o jamones crudos y tomas diez litros de Coca por día", le marcó un seguidor.
Y Migue Granados reconoció: "Mirá, la Coca no la puedo dejar. Pero estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la keto".
“Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas. Todo eso”, remarcó sobre los alimentos que se permite. Y cerró: "No chinchus y salame todo el día".
La dieta keto, o cetogénica, es un plan de alimentación muy bajo en carbohidratos, alto en grasas y moderado en proteínas. Su objetivo es que el cuerpo utilice la grasa como principal fuente de energía en lugar de la glucosa (azúcar).
Esto se logra al reemplazar los carbohidratos por grasas, obligando al hígado a producir cetonas a partir de la grasa, que el cuerpo puede usar como combustible.