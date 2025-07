Michael Schumacher: qué se sabe de su estado de salud y cómo sigue

Se generó un revuelo importante cuando algunos medios europeos afirmaron que el alemán habría estado en el casamiento de Gina, su hija, y su ahora esposo Iain Bethke, en Mallorca. El evento ocurrió en septiembre de 2024 y, si bien no se filtraron fotos por la prohibición del uso de celulares que impuso su familia, un diario de Alemania -Bild- publicó que se detectaron vuelo regulares en esas fechas desde su casa, a la vera del lago Lemán, que cuenta con pista de aterrizaje.

La última novedad la dio el periodista especializado en automovilismo Craig Scarborough. "Hablé con alguien muy cercano a él y me explicó que no vamos a saber nada más de Michael", contó en The Sun. ¿Qué significa? En principio, no habría entrevistas ni apariciones públicas de Schumi, máximo ganador de la historia de la Fórmula 1 con siete campeones mundiales, conseguidos en Benetton (1994 y 1995) y Ferrari (2000, 2001, 2002, 2003 y 2004).