Luego de esto, Antuña volvió a hablar con la prensa y confirmó su decisión. "Hay que saber dar un paso al costado. San Martín está sobre las personas y los nombres propios".

Asimismo manifestó que "el que venga se encuentra con un plantel impresionante. Vamos a estar hasta que esté el próximo cuerpo técnico". Antuña no quiso polemizar esta situación y sobre la dirigencia dijo: "Hay buena convivencia, creo que llegó el momento. Nos vamos dolidos pero no era la idea de irse así. Me duele por las cosas que se dicen de la dirigencia. Son ingratos los que no apoyan a esta directiva".

Cabe destacar que Miadosqui comentó que el "Purruco" y su cuerpo técnico continuarán trabajando en el club, pero en otras funciones. "Son del club y seguirán siendo de la institución", afirmó.