Escuelas entre el aula y la Selección: salidas anticipadas, pantallas y suspensiones

Otras escuelas, en cambio, decidieron mantener la actividad académica habitual, pero incorporando la transmisión del partido dentro de la propuesta educativa.

Desde el Colegio Nuestra Señora de Luján recordaron que las clases se desarrollarán con normalidad, tal como fue informado por el Ministerio de Educación. Sin embargo, anunciaron que dispondrán de una pantalla especial para que los estudiantes puedan seguir el encuentro de la Selección argentina.

Además, invitaron a los alumnos a asistir con algún accesorio celeste y blanco y explicaron que la actividad se realizará junto a estudiantes del nivel secundario que tengan clases de Educación Física durante la tarde.

La institución también extendió la invitación a las familias que deseen acompañar a sus hijos durante la transmisión del partido.

En otros establecimientos directamente se resolvió suspender las actividades presenciales, evidenciando la diversidad de criterios adoptados frente a uno de los encuentros más esperados por los argentinos.

La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria desde las 14 horas en el Dallas Stadium, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un resultado que puede ser determinante para sus aspiraciones en el certamen.