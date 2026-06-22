La expectativa por el partido que disputará este lunes la Selección argentina frente a Austria por el Mundial 2026 también impactó en la organización escolar. Ante el encuentro programado para las 14 horas, cada institución educativa adoptó medidas particulares para permitir que estudiantes, docentes y familias puedan seguir el evento deportivo.
Escuelas entre el aula y la Selección: salidas anticipadas, pantallas y suspensiones
Mientras algunas instituciones decidieron suspender actividades o adelantar la salida de los alumnos, otras mantendrán el dictado normal y proyectarán el encuentro entre Argentina y Austria dentro de los establecimientos.