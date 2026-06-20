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Messi va por más récords: las marcas que puede romper con Austria

Luego de un estreno brillante con triplente frente a Argelia, Leo Messi quedó muy cerca de adueñarse de registros inéditos en la Copa del Mundo.

Con apenas un partido disputado en el Mundial 2026, Lionel Messi ya volvió a quedar en el centro de la escena porque marcó un triplete en la victoria de la Selección Argentina 3-0 sobre Argelia y dejó al vigente campeón con un estreno ideal. Además, su actuación lo puso a las puertas de tres hitos históricos que podría alcanzar frente a Austria.

El primer registro está vinculado a la tabla de goleadores de los Mundiales. Gracias a sus tres tantos en el debut, el rosarino llegó a 16 conquistas e igualó el registro de Miroslav Klose. Si vuelve a convertir ante el seleccionado austríaco, pasará a liderar en soledad ese ranking con 17 gritos.

Otra marca que tiene al alemán como referencia también puede quedar atrás. El triunfo frente al conjunto africano significó la 16ª victoria del astro argentino en Copas del Mundo, cifra que lo igualó con el exdelantero. Un nuevo éxito en la fase de grupos le permitirá transformarse en el futbolista con más partidos ganados en la historia del certamen.

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El tercer récord tiene una particularidad: los goles convertidos desde afuera del área. Con el zurdazo que abrió el marcador ante Argelia, el 10 alcanzó los cinco tantos de larga distancia e igualó la marca que pertenecía en soledad al brasileño Rivelino. Un nuevo festejo de esa manera lo dejará como único líder.

Los cinco tantos de Rivelino llegaron entre México 1970 y Alemania 1974. El histórico mediocampista brasileño convirtió desde media distancia frente a Checoslovaquia, Perú, Uruguay, Zaire y Alemania Oriental, una marca que se mantuvo vigente durante décadas.

En el caso del capitán argentino, esa cifra quedó repartida en tres ediciones diferentes. Marcó desde afuera del área ante Bosnia, Irán y Nigeria en Brasil 2014; frente a México y Australia en Qatar 2022; y ahora sumó otro con el potente remate contra Argelia en el Mundial 2026.

Austria aparece ahora como el próximo desafío y también como una oportunidad para seguir haciendo historia. Si vuelve a ser determinante, el máximo referente de la Albiceleste podría adueñarse de tres récords que lo colocarían, una vez más, en un lugar único dentro de las Copas del Mundo.

FUENTE: TyC Sports

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