Messi va por más récords: las marcas que puede romper con Austria

El tercer récord tiene una particularidad: los goles convertidos desde afuera del área. Con el zurdazo que abrió el marcador ante Argelia, el 10 alcanzó los cinco tantos de larga distancia e igualó la marca que pertenecía en soledad al brasileño Rivelino. Un nuevo festejo de esa manera lo dejará como único líder.

Los cinco tantos de Rivelino llegaron entre México 1970 y Alemania 1974. El histórico mediocampista brasileño convirtió desde media distancia frente a Checoslovaquia, Perú, Uruguay, Zaire y Alemania Oriental, una marca que se mantuvo vigente durante décadas.

En el caso del capitán argentino, esa cifra quedó repartida en tres ediciones diferentes. Marcó desde afuera del área ante Bosnia, Irán y Nigeria en Brasil 2014; frente a México y Australia en Qatar 2022; y ahora sumó otro con el potente remate contra Argelia en el Mundial 2026.

Austria aparece ahora como el próximo desafío y también como una oportunidad para seguir haciendo historia. Si vuelve a ser determinante, el máximo referente de la Albiceleste podría adueñarse de tres récords que lo colocarían, una vez más, en un lugar único dentro de las Copas del Mundo.