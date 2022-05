Messi: "La Finalissima es una copa más y queremos ganarla"

"Es una locura que haya ganado la Eurocopa y no esté en el Mundial. Es una lástima también porque ahora tengo compañeros y amigos en el equipo, como Marco Verratti. La final es una competencia oficial, es una copa más para nosotros y la queremos ganar", expresó el rosarino.

La final del miércoles será para Messi "una linda prueba contra el campeón de Europa" y también "para seguir creciendo y mejorando para llegar de la mejor manera al primer partido del Mundial".

Messi valoró este presente con el seleccionado luego de varias frustraciones y si bien no puso a la Argentina entre los candidatos al título en Qatar, advirtió que será un equipo "difícil" para cualquier rival.

"Este un grupo que juega cada partido como una final y prepara todos los partidos muy bien. Sabe perfectamente a lo que juega y se la haremos difícil a cualquier rival. No quiere decir que somos candidatos pero estamos preparados porque tenemos las cosas claras", afirmó.

A menos de un mes para cumplir 35 años, Messi recordó cuando el periodismo "fue durísimo" con las críticas y remarcó que ahora se habla de él "con más respeto".

"Este es un lindo grupo y la pasamos bien. Lo que pasó después de ganar la Copa América no me lo imaginaba nunca. Sentir ese respaldo y lo que estamos viviendo con este grupo, también", valoró.

Sin embargo, Messi aseguró que "fue muy injusto" el "maltrato" que recibió el plantel que llegó a la final del Mundial de Brasil 2014.

"Quedó una sensación rara porque fue maltratado y no se lo merecía. La gente disfrutó el Mundial de Brasil hasta el último día y no se dio por detalles. No pasa todo por ganar", reflexionó.

En esta nueva etapa, Messi perdió por razones externas a su amigo y compañero de habitación, Sergio "Kun" Agüero, a quien "extraña en todo".

Argentina ya conoce a sus rivales en el Mundial de Qatar 2022 y si bien celebró no haber tenido una potencia en el grupo, Messi avisó que no existen los "rivales fáciles".

"México es una selección que siempre nos costó, juega bien y tiene un entrenador que nos conoce. Polonia también es complicado. Será un grupo difícil", sostuvo.

El debut contra Arabia Saudita será "clave" porque siempre es importante ganar el primer partido del Mundial y también será el primer partido para "muchos chicos".

Después del partido contra Venezuela en La Bombonera en la despedida del público argentino, Messi había dicho que después del Mundial se iba a replantear muchas cosas de su futuro y reiteró que no tiene "nada claro".

"Nunca imaginé que iba a jugar en otro lado y de un día para el otro me tuve que ir de Barcelona. Me parece difícil pensar en jugar otro Mundial. No tengo nada claro. Lo que sí ya me matan diciendo que corro poco y camino", dijo, en referencia a las críticas de la prensa francesa.

Lo que tiene claro Messi es que su motivación sigue siendo "ganar".

"Siempre jugué para mí y para ganar. Siempre quise ganar a todo. Después de lo que le pasó a mi familia cuando me mataban en la selección, jugué por ellos y hoy sigo jugando por mi familia, por mis hijos y mi mujer", subrayó.

Por otro lado, Messi esquivó la polémica con su compañero Kylian Mbappé sobre las eliminatorias sudamericanas pero, al igual que sus compañeros de seleccionado, remarcó la dificultad del torneo.

"No vi cómo lo dijo. Pero muchas veces lo hablamos con compañeros europeos lo difícil que es jugar en Colombia, en la altura, con calor en Venezuela", destacó.

El ganador de siete balones de Oro también reprochó al polaco Robert Lewandowski y aseguró que "no hay dudas" que el próximo ganador del trofeo debe ser el francés Karim Benzema.

"Cada uno dice lo que quiere. No comparto lo que dijo pero no le di importancia. y no me interesa. Mis palabras fueron de corazón cuando dije que se merecía el balón de oro porque me había parecido el mejor", recordó.

Y sobre el goleador de Real Madrid opinó: "No hay dudas que Benzema hizo un año espectacular. Fue fundamental de octavos hacia adelante y merece ganar el premio".