Medvedev le ganó Moutet y se quedó con el ATP de Almaty

Después de un estreno exigente ante el australiano James Duckworth, se enfrentó en la final a un rival incómodo como Moutet, quien lo había superado en dos de sus tres enfrentamientos previos.

El primer set mostró la dinámica del duelo. Moutet tomó ventaja rápida con un quiebre y se adelantó 3-1, pero Medvedev reaccionó con precisión desde el fondo y logró emparejar el marcador y con el partido igualado 5-5, el ruso elevó su nivel con el servicio y forzó los errores del francés para cerrar el parcial por 7-5.

En el segundo set, Moutet impuso su juego más variado, utilizó el slice con eficacia y provocó fallas constantes del ruso pero Medvedev logró empatar 3-3, aunque no consiguió sostener la presión y el francés aprovechó su consistencia para ganar el set 6-4.

La definición se resolvió en un tercer capítulo equilibrado ya que el ruso sostuvo su agresividad desde la base y forzó los errores del francés en momentos clave.

Moutet resistió hasta el 3-3, pero un quiebre en el octavo juego inclinó definitivamente la final. Medvedev confirmó su recuperación con un sólido cierre de 6-3 y levantó el trofeo con autoridad.

Después de un año sin conquistas y con altibajos en su rendimiento, el ruso volvió a sonreír sobre una cancha que lo devolvió a la senda del triunfo y la victoria también marcó su primer trofeo de la temporada.