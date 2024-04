Masters 1000 de Montecarlo: Alcaraz se bajó por lesión

"He estado trabajando en Montecarlo e intentando recuperarme hasta el último momento de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, pero no ha sido posible y no puedo jugar. Tenía muchas ganas de jugar.... ¡Nos vemos el año que viene!", informó Alcaraz este martes.

image.png

La lesión retrasa el comienzo de la temporada sobre polvo de ladrillo de Alcaraz, quien ganó el penúltimo Masters 1000 de esta temporada, en Indian Wells, y perdió en los cuartos de final del siguiente, en Miami, ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Este resultado y la victoria de Jannik Sinner colocaron al italiano en el número dos del mundo, en detrimento de Alcaraz.