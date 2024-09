Martínez: "Tengo fuerzas para seguir, pero quiero lo mejor para Boca"

"La posición de Nacho (Miramón) la trabajamos en la semana, al igual que con Pol. La idea es el tomara a Lanzini, que no deje lanzarlo con libertad, y a partir de ahí soltarse, jugar con Merentiel o el punta que estuviera y los ataques de Luis (Advíncula). Es un lugar donde nos está costando encontrar un futbolista", mantuvo con respecto a la inclusión del ex Gimnasia como volante por afuera.

Luego de pedirle disculpas a los hinchas de Boca por las derrotas en los clásicos ante River y Racing, el entrenador se refirió al gol anulado de Milton Giménez sobre la agonía del encuentro y la comparó con la polémica de Borja ante Atlético Tucumán: "A Milton le pega en el pie, en la cabeza y después en la mano. Después la termina metiendo con la espalda. No logramos unificar criterios. Entiendo que los árbitros pueden equivocarse, pero no entiendo como un gol como el de River si fue y este, donde es imposible que Milton mida que le va a dar en la mano, no. Era válido, si medimos con la misma vara". Por último, sobre la actitud disconforme del simpatizante xeneize sostuvo que se debe seguir trabajando y que es normal que haya enojo por una derrota de esta magnitud ante el eterno rival.