Martínez se fue de Huracán y reconoció un llamado de Boca

"Este jueves 7 de diciembre, luego de una extensa reunión con la dirigencia y ante la propuesta que recibió de otro club, el técnico informó su decisión de no continuar en el cargo interrumpiendo el contrato laboral que lo unía a la Institución hasta el 30 de junio de 2024", escribió el Globo en sus redes sociales, sin brindar muchos más detalles pero dando a entender que le llegó una oferta de Boca.

La decisión de Martínez sorprendió en Huracán

La información trascendió semanas atrás pero en Huracán eran optimistas con su continuidad, sobre todo por su manera de llevar a cabo los entrenamientos al frente del plantel, de manera distendida e involucrado en la planificación de cara al futuro. "Esta situación de los rumores con Boca ya me sucedió cuando estuve en Tigre. Está muy claro que mi energía está puesta en lograr nuestro segundo objetivo con Huracán", había declarado el propio Martínez previo al choque con Platense. "Hay contrato firmado (hasta junio de 2024), hasta ahora no tenemos ninguna noticia diferente al respecto y proyectamos todo el trabajo que hay que hacer con él. No vemos ningún escenario diferente", aseguró Trapito Vega.

El paso de Diego Martínez por Huracán

Diego Martínez asumió como director técnico de Huracán a comienzos de julio, tras la salida de Sebastián Battaglia. Con el objetivo de salvarse del descenso, comenzó mal con tres derrotas consecutivas, ante Altético Tucumán, Boca y Talleres, pero poco a poco fue acomodando al equipo y terminó el año con doce triunfos, tres empates y ocho caídas. Logró mantener la categoría y se metió en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional como el equipo que más puntos sumó en toda la fase de grupos, pero quedó eliminado por penales ante Platense. En Copa Argentina, superó a Instituto y a Racing (con un partidazo 5-3) y cayó en cuartos contra Estudiantes.