Martín Vázquez, piloto de Parada Robles, provincia de Buenos Aires, se consagró este domingo como ganador de la 9ª edición del Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, disputado en el Circuito Internacional San Juan Villicum. Con esta victoria, la primera en su carrera y en su 38ª participación en la categoría, el bonaerense de 31 años hizo historia para el MV Racing Team, que sumó su segundo triunfo en el TC.
Martín Vázquez sorprendió y ganó el Desafío de las Estrellas en El Villicum
El bonaerense de 31 años logró su primera victoria en el Turismo Carretera tras largar tercero y ejecutar una estrategia perfecta. Chapur fue segundo y Ebarlín completó el podio.