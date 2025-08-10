Martín Vázquez sorprendió y ganó el Desafío de las Estrellas en El Villicum

La competencia, conocida por su formato de largada por sorteo, volvió a ofrecer un espectáculo cargado de emoción y cambios inesperados. Vázquez partió desde la tercera posición y, con una estrategia impecable, supo mantenerse en la pelea hasta aprovechar problemas mecánicos de Emiliano Spataro, quien lideraba en la recta final.

En las últimas vueltas, el piloto de Dodge defendió con autoridad la punta frente a Juan José Ebarlín y Facundo Chapur. Finalmente, cruzó la meta con 0s925 de ventaja sobre el cordobés, mientras que Ebarlín completó el podio y logró su primer “top 3” en 135 carreras.