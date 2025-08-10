"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Martín Vázquez

Martín Vázquez sorprendió y ganó el Desafío de las Estrellas en El Villicum

El bonaerense de 31 años logró su primera victoria en el Turismo Carretera tras largar tercero y ejecutar una estrategia perfecta. Chapur fue segundo y Ebarlín completó el podio.

Martín Vázquez, piloto de Parada Robles, provincia de Buenos Aires, se consagró este domingo como ganador de la 9ª edición del Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, disputado en el Circuito Internacional San Juan Villicum. Con esta victoria, la primera en su carrera y en su 38ª participación en la categoría, el bonaerense de 31 años hizo historia para el MV Racing Team, que sumó su segundo triunfo en el TC.

La competencia, conocida por su formato de largada por sorteo, volvió a ofrecer un espectáculo cargado de emoción y cambios inesperados. Vázquez partió desde la tercera posición y, con una estrategia impecable, supo mantenerse en la pelea hasta aprovechar problemas mecánicos de Emiliano Spataro, quien lideraba en la recta final.

En las últimas vueltas, el piloto de Dodge defendió con autoridad la punta frente a Juan José Ebarlín y Facundo Chapur. Finalmente, cruzó la meta con 0s925 de ventaja sobre el cordobés, mientras que Ebarlín completó el podio y logró su primer “top 3” en 135 carreras.

Te puede interesar...

Facundo Chapur, con Torino, consiguió su segundo podio en el TC y escaló 11 posiciones en el campeonato, quedando 11º. Ebarlín, con Chevrolet, se ubicó 21º en el torneo.

En cuanto al campeonato, Julián Santero mantuvo el liderazgo pese a finalizar 12º tras una sanción, asegurando su lugar en la Copa de Oro junto a Mauricio Lambiris, Marcelo Agrelo, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino.

Temas

Te puede interesar