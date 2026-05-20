¡Vamos Dibu! Aston Villa buscará el título de la Europa League

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En caso de quedarse con el título, el Aston Villa conquistará su cuarto título internacional, luego de la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982, además de la Copa Intertoto de la UEFA en 2001.

El "Dibu" Martínez buscará levantar un trofeo a nivel de clubes por quinta ocasión en su carrera (ya ganó la FA Cup 2017 y 2020 y la Community Shield 2014 y 2020 con el Arsenal), mientras que Buendía solo pudo conquistar la EFL Championship (segunda división de Inglaterra) en 2019 y 2021 con el Norwich City.

El Friburgo, por su parte, se presenta como la gran sorpresa en esta Europa League, luego de clasificar a la final tras eliminar en las semis al Sporting Braga de Portugal con un global de 4-3. Previamente, los dirigidos por el alemán Julian Schuster habían dejado en el camino al Genk de Bélgica y al Celta de Vigo de España.

El ganador de este título tendrá premio doble, ya que se clasificará a la Supercopa de Europa y a la próxima edición de la Champions League.

Los últimos 10 ganadores de la Europa League: