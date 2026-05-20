Después de dos días de incertidumbre y una intensa búsqueda que movilizó a familiares, amigos, conocidos, usuarios en redes sociales y a las fuerzas de seguridad provinciales, este miércoles confirmaron que Rodrigo Olmos Allende fue hallado sano y salvo en San Juan.
Encontraron sano y salvo al hombre que era buscado en toda la provincia
El hombre de 36 años era buscado desde el 18 de mayo. Familiares, amigos, conocidos, redes sociales y fuerzas de seguridad participaron intensamente del operativo hasta que finalmente fue hallado sano y salvo.