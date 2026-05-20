"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > sano

Encontraron sano y salvo al hombre que era buscado en toda la provincia

El hombre de 36 años era buscado desde el 18 de mayo. Familiares, amigos, conocidos, redes sociales y fuerzas de seguridad participaron intensamente del operativo hasta que finalmente fue hallado sano y salvo.

Después de dos días de incertidumbre y una intensa búsqueda que movilizó a familiares, amigos, conocidos, usuarios en redes sociales y a las fuerzas de seguridad provinciales, este miércoles confirmaron que Rodrigo Olmos Allende fue hallado sano y salvo en San Juan.

El hombre, de 36 años, era buscado desde el pasado 18 de mayo, cuando comenzó a difundirse masivamente su desaparición a través del programa provincial “San Juan Te Busca”, organismo que interviene en casos de personas cuyo paradero se desconoce.

Durante las últimas horas, la imagen y los datos de Rodrigo circularon con fuerza en redes sociales, grupos de WhatsApp y distintos espacios comunitarios, mientras la Policía y personal especializado avanzaban con tareas de rastreo y averiguaciones para intentar localizarlo.

Finalmente, fuentes policiales confirmaron que Olmos Allende apareció en buen estado de salud, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre el lugar ni las circunstancias en las que fue encontrado.

El operativo estuvo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, siguiendo los protocolos previstos para búsquedas de personas desaparecidas.

La noticia llevó alivio a su entorno cercano, luego de jornadas marcadas por la preocupación y la difusión constante del pedido de ayuda para dar con su paradero.

Temas