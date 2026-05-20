Encontraron sano y salvo al hombre que era buscado en toda la provincia

Finalmente, fuentes policiales confirmaron que Olmos Allende apareció en buen estado de salud, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre el lugar ni las circunstancias en las que fue encontrado.

El operativo estuvo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, siguiendo los protocolos previstos para búsquedas de personas desaparecidas.

La noticia llevó alivio a su entorno cercano, luego de jornadas marcadas por la preocupación y la difusión constante del pedido de ayuda para dar con su paradero.