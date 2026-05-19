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Con un gol anulado y un penal reclamado, Boca empató ante Cruzeiro

Boca empató 1 a 1 con Cruzeiro en un partido cargado de tensión, polémicas y emociones. Merentiel abrió el marcador, Fagner lo igualó y el Xeneize terminó reclamando un penal en un cierre caliente que lo obliga a ganar en la última fecha para seguir.

La Bombonera vivió una noche de Copa Libertadores de las que dejan tensión hasta el último segundo. Boca Juniors empató 1 a 1 frente a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D y quedó obligado a ganar en la última jornada para asegurar su clasificación a los octavos de final.

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El equipo de Claudio Úbeda mostró dos caras: un primer tiempo dominante y agresivo, y un complemento donde sufrió el crecimiento del conjunto brasileño, que terminó rescatando un punto en medio de una fuerte polémica arbitral.

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El Xeneize salió decidido desde el arranque y rápidamente transformó al arquero Otávio en la gran figura del encuentro. Antes de los 15 minutos, Boca ya había generado varias situaciones claras con Merentiel, Milton Giménez y Aranda, mientras Leandro Paredes manejaba los tiempos y el ritmo del partido.

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La apertura del marcador llegó justamente desde los pies del campeón del mundo. Paredes ejecutó un tiro libre preciso desde la izquierda y Merentiel apareció debajo del arco para empujarla y marcar el 1 a 0. La jugada fue revisada por el VAR por una supuesta posición adelantada, pero finalmente el tanto fue convalidado.

Con la ventaja, Boca continuó dominando gran parte del primer tiempo. Cruzeiro apenas inquietó con una contra aislada que terminó en una buena respuesta de Leandro Brey ante Kaio Jorge. El equipo argentino parecía tener controlado el partido, aunque la historia cambió completamente en el complemento.

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Cruzeiro salió con otra actitud, adelantó líneas y comenzó a incomodar a Boca, que retrocedió demasiado. A los 10 minutos del segundo tiempo llegó el empate: Fagner aprovechó un desajuste defensivo y puso el 1 a 1 en un momento donde el conjunto brasileño era superior.

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A partir de ahí, el partido se volvió áspero, intenso y lleno de interrupciones. Boca intentó reaccionar con empuje y volvió a encontrar respuestas en Paredes, mientras Cruzeiro apostó a resistir y salir rápido de contraataque. En medio de ese contexto, Gerson vio la tarjeta roja tras una dura infracción sobre el mediocampista xeneize y dejó a la visita con diez jugadores.

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Con un hombre más, Boca fue con todo en busca del triunfo. A los 88 minutos, Merentiel marcó el que parecía ser el 2 a 1 definitivo tras una jugada cargada de confusión dentro del área. Sin embargo, el VAR intervino y anuló el gol por una presunta mano previa de Milton Delgado. La decisión generó un fuerte reclamo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

El cierre fue completamente caliente. El árbitro adicionó nueve minutos, aunque finalmente se jugaron más de 100. En la última jugada del encuentro, Aranda tuvo el triunfo con un remate desde afuera del área que se fue por encima del travesaño. Inmediatamente, todo Boca protestó una supuesta mano dentro del área de Lucas Romero, pero el juez decidió no sancionar penal y el partido terminó en medio de silbidos y bronca.

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Con este empate, Boca quedó obligado a ganar en la última fecha ante Universidad Católica para no depender de otros resultados y seguir con vida en la Copa Libertadores. Cruzeiro, por su parte, rescató un punto valioso en una Bombonera donde terminó sufriendo, pero logró sostenerse en un partido cargado de polémicas.

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