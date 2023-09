Los once de Scaloni para enfrentar a Ecuador

Sin embargo, en la faceta ofensiva surgen incertidumbres. El puesto de centrodelantero se disputa entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, aunque parece que el Toro tiene la ventaja según la elección del entrenador.

En cuanto al tridente ofensivo, la sorpresa es que Ángel Di María no estará en el once inicial, dando lugar a Nicolás González desde el inicio del partido. Esto sugiere que la Selección Argentina adoptará un sistema táctico 4-4-2 cuando no tenga la posesión de la pelota, con González sumándose a los mediocampistas para frenar las proyecciones de los laterales ecuatorianos.

La formación de la Selección Argentina vs. Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Ecuador?

El partido se disputará el jueves 7 de septiembre a las 21:00 de la Argentina en el estadio Monumental.

El árbitro principal del partido será el colombiano Wilmar Roldán, que estará acompañado por Alexander Guzmán, asistente número uno, Wilmar Navarro, asistente número dos, y el cuarto árbitro será Carlos Ortega. Mientras que en el VAR estarán John Perdomo y Jhon León. Todos colombianos.

¿Dónde ver en vivo Argentina vs. Ecuador?

El encuentro, que se disputa este jueves en el estadio Más Monumental, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas de TyC Sports Play, DGO y Cont.ar.

Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).