Racing eliminó a Boca y es el primer finalista del Torneo Clausura

Racing volvió a sacar chapa de candidato y con su victoria 1-0 sobre Boca en La Bombonera logró clasificarse a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El encuentro lejos estuvo de las altas expectativas y Adrián "Maravilla" Martínez logró torcer la balanza en favor de la Academia, un sensacional cabezazo que le permitió romper su sequía de casi 10 partidos sin marcar y que permite al equipo de Gustavo Costas adueñarse del primer boleto en la final del certamen en Santiago del Estero. Definición donde enfrentará al vencedor en el clásico entre Gimnasia y Estudiantes, este próximo sábado 13 de diciembre.