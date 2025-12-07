La formación de Boca para recibir a Racing por las semifinales

Carlos Palacios, quien comenzó la semana en duda por un dolor en el empeine del pie derecho tras un fuerte golpe propiciado por Federico Fattori el domingo pasado, se entrenó con normalidad y su presencia en el once no corre riesgo.

Los focos estuvieron puestos en Ander Herrera, quien desde la semana pasada arrastra una molestia en el isquiotibial izquierdo que no le permitió jugar ante Argentinos y que lo marginó de varios de los últimos entrenamientos. Este jueves formó parte del equipo suplente e integrará la lista de concentrados para el choque ante la Academia.

Otra buena noticia para Boca es que Alan Velasco también integró el equipo alternativo y podría regresar a la convocatoria. Cabe recordar que el pasado 8 de octubre sufrió una distensión ligamentaria en su rodilla derecha y no juega desde la goleada 5 a 0 frente a Newell's.

La posible formación de Boca vs. Racing, por la semifinal del Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Boca vs. Racing

Hora: 19.00.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: La Bombonera.