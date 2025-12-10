Riquelme le ofreció la continuidad a Úbeda y apuesta a la Libertadores

image

Así, según cronistas y medios partidarios que cubren el día a día del club de la Ribera, el presidente buscará sumarle un nuevo ayudante de campo a Úbeda, quien continuará en su puesto a pesar de las dudas generadas por la falta de reacción en el clásico y el cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos que generó el descontento de los hinchas locales. Esa figura podría ser la de Mariano Herrón, actual estratega de la reserva boquense, que se adjudicó días atrás el Torneo Proyección y este jueves irá por la Supercopa ante Vélez.

Más allá del resultado y de la tormenta, la postura de Riquelme no se modificó y la dirigencia decidió avanzar con su continuidad, que antes del partido de semifinales del Clausura se había instalado como rumor. También trascendió un presunto pedido de disculpas del capitán Leandro Paredes, quien había reprochado el cambio del "Changuito" por Velasco en pleno partido.

Para 2026, el DT ya diagramó la pretemporada y solo resta confirmar el cronograma médico y el inicio de los entrenamientos, junto a la llegada de posibles refuerzos, de los apuntados por la dirigencia.

Por el momento, el plantel tendrá vacaciones hasta el próximo 26 de diciembre, pasada la Navidad; y harían otro parate entre fin de año y el 2 de enero.