Los 5 eventos deportivos de 2026 que no te podés perder

3- Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollarán desde el 4 de febrero hasta el 22 del mismo mes en Italia, con Milán y Cortina d'Ampezzo como las dos sedes principales. Con el debut del esquí de montaña en esta edición, serán 16 deportes en total y se entregarán 116 medallas de oro.

Fechas clave:

04/02: Comienza la competencia (curling).

06/02: Ceremonia de apertura.

07/02: Primeros eventos de medalla de oro.

08/02: Medalla de oro, descenso de esquí alpino femenino.

13/02: Medalla de oro, patinaje artístico masculino.

18/02: Medalla de oro, eslalon de esquí alpino femenino.

19/02: Medalla de oro, patinaje artístico femenino. Partido por la medalla de oro, hockey sobre hielo femenino. Primeras medallas de oro en esquí de montaña, un nuevo deporte olímpico.

22/02: Partido por la medalla de oro, hockey sobre hielo masculino. Ceremonia de clausura.

image

4- Mundial de Hockey masculino y femenino

Ambas Copas del Mundo de Hockey FIH 2026 se llevarán a cabo del 15 al 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos, simultáneamente. Con la Selección Argentina ya clasificada en ambos géneros, habrá un total de 16 equipos masculinos y 16 femeninos que participarán del Mundial. La próxima edición será la tercera vez en la historia en que ambos torneos se disputarán al mismo tiempo: el primer caso fue Utrecht 1998 y el antecedente más cercano, el de La Haya 2014.

5- Super Bowl

El Super Bowl LX, el partido que definirá al ganador de la liga y cerrará la campaña regular con un gran espectáculo, será el domingo 8 de febrero, en Levi’s Stadium, Santa Clara, California, Estados Unidos. El artista urbano Bad Bunny cantará en el show de medio tiempo en lo que será un momento histórico, ya que será el primer latino en protagonizar el halftime show en soledad.