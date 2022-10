Lomas y Olimpia ganaron en el inicio del Clausura

Barrio Rivadavia dio la nota con su victoria ante Hispano. Fue triunfo por 6 a 4 con goles de Franco Fernández (3), Mariano Romero (2) y Javier Salguero. Los de calle Paula anotaron a través de Gastón Ortiz, Tomás Escobar, Francisco Barragán e Ignacio Lloveras.

Por la zona B, fue triunfo de Olimpia, campeón del torneo 80 Aniversario que finalizó el pasado viernes. Los Turcos vencieron 3 a 1 a Sarmiento en medio de una noche de festejo en calle General Acha. El otro duelo del grupo terminó 4 a 4 entre SEC y Estudiantil.

La fecha continuará el viernes a las 21.30 con Concepción vs. Colón, UVT vs. Estudiantil S23, Valenciano vs. Caucetera y Social vs. Media Agua.

Bancaria, Aberastain, Unión y Richet cumplirán con fecha libre en la primera jornada.