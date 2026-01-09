La 32ª edición del Giro del Sol comenzará este viernes a partir de las 16. La concentración será en la puerta del Complejo Parque Norte y la llegada está prevista en el mismo lugar. La competencia pasará por Capital, Santa Lucía, San Martín, Angaco, Albardón y Chimbas para completar los 125km de carrera.
Llegó el día: inicia la 32ª edición del Giro del Sol
El Giro del Sol 2026 comenzará este viernes con 126 ciclistas distribuidos entre 13 equipos. La salida y la llegada serán en el Complejo Parque Norte.