Llegó el día: inicia la 32ª edición del Giro del Sol

Este año serán 13 equipos los que participarán con un total de 126 ciclistas en ruta. Fundación Diberboll, Municipalidad de Chimbas, SEP, Team Del Valle, FX Neumáticos, Maní Zabala, Portal de San Juan, Saldaño – Jácamo, Juv. del Norte – Mun. de Rivadavia, Gremio por Deporte, Municipalidad de Pocito, Fuerza Activa y Municipalidad de Godoy Cruz buscarán la corona que logró Portal de San Juan el año pasado con Marcos Méndez.

El sábado la prueba viajará a los diques de Ullum y Punta Negra y el domingo habrá doble actividad: por la mañana será la crono en Ullum y a la tarde llegará el final en Pocito.