San Juan 8
Giro del Sol

Llegó el día: inicia la 32ª edición del Giro del Sol

El Giro del Sol 2026 comenzará este viernes con 126 ciclistas distribuidos entre 13 equipos. La salida y la llegada serán en el Complejo Parque Norte.

La 32ª edición del Giro del Sol comenzará este viernes a partir de las 16. La concentración será en la puerta del Complejo Parque Norte y la llegada está prevista en el mismo lugar. La competencia pasará por Capital, Santa Lucía, San Martín, Angaco, Albardón y Chimbas para completar los 125km de carrera.

Este año serán 13 equipos los que participarán con un total de 126 ciclistas en ruta. Fundación Diberboll, Municipalidad de Chimbas, SEP, Team Del Valle, FX Neumáticos, Maní Zabala, Portal de San Juan, Saldaño – Jácamo, Juv. del Norte – Mun. de Rivadavia, Gremio por Deporte, Municipalidad de Pocito, Fuerza Activa y Municipalidad de Godoy Cruz buscarán la corona que logró Portal de San Juan el año pasado con Marcos Méndez.

El sábado la prueba viajará a los diques de Ullum y Punta Negra y el domingo habrá doble actividad: por la mañana será la crono en Ullum y a la tarde llegará el final en Pocito.

