Lionel Messi quedó desafectado de la Selección Argentina por la lesión

"De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección", dijo Martino, en conferencia de prensa, tras el 3-1 de visitante de su equipo ante el DC United. El Tata, lógicamente, no puede meterse en la comunicación de la Selección Argentina, pero entiende que es momento de que el 10 pare la mano.

El 2024 recién empieza y ya tuvo que parar en un par de oportunidades por molestias en la pierna derecha. En la gira por Arabia Saudita se había lesionado el aductor derecho y por eso se perdió el amistoso ante Hong Kong. Luego de parar varios días y de curarse, comenzó a jugar muy seguido por la MLS.