Lio Messi y Julián Álvarez, nominados a los premios The Best

messi y alvarez.jpg

Mientras que Julián irá por su primer The Best, Messi buscará conquistar el tercero, tras los conseguidos en 2019 y 2022. Para la lista de nominados no se tuvo en cuenta el Mundial Qatar 2022, certamen que sí entró en el premio del año pasado.

Los hinchas podrán votar a través de las plataformas digitales de la FIFA para todas las categorías a partir de hoy y la elección terminará el viernes 6 de octubre.