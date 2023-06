Las negociaciones entre Lionel Messi y Barcelona están "complicadas"

A pesar de contar con el OK de La Liga respecto de su plan de viabilidad, Barcelona todavía no avanzó con una oferta formal para concretar el retorno de Lionel Messi. Así, la incertidumbre crece y, pese a la buena voluntad del jugador y los esfuerzos del club, el reencuentro todavía no se da. En medio de todo esto, Jorge Messi, padre y representante del jugador, reveló detalles de las negociaciones, a las que calificó como "complicadas" y aseguró que su hijo está "aburrido" ante la situación.