El Campeonato Nacional de Big Air en Cuesta del Viento dejó postales increíbles, con la participación de destacados riders, que hicieron vibrar el dique más elegido por los deportistas. Una experiencia inigualable que sigue posicionando a Iglesia como destino de grandes eventos.
San Juan 8 > Ovación > Cuesta del Viento
Las increíbles postales del Big Air en el dique Cuesta del Viento
El Campeonato Nacional de Big Air en Cuesta del Viento dejó postales increíbles, con la participación de destacados riders.