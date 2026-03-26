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Las increíbles postales del Big Air en el dique Cuesta del Viento

El Campeonato Nacional de Big Air en Cuesta del Viento dejó postales increíbles, con la participación de destacados riders.

El Campeonato Nacional de Big Air en Cuesta del Viento dejó postales increíbles, con la participación de destacados riders, que hicieron vibrar el dique más elegido por los deportistas. Una experiencia inigualable que sigue posicionando a Iglesia como destino de grandes eventos.

Te compartimos algunos de los mejores momentos de esta experiencia única, en un lugar que es orgullo de todos.

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