Paredes se despidió de Russo y reveló cómo se enteró de su muerte: "Fue muy duro"

Luego confirmó que Claudio “Chiqui” Tapia le comunicó la noticia durante los entrenamientos de la Albiceleste en Estados Unidos. “Fue una situación difícil porque estábamos en medio de un entrenamiento”, reconoció.

Además, reveló por qué no regresó para estar en el velorio, junto a sus excompañeros de Boca, que el club organizó en la Bombonera: “Quería estar cerca. Nos pusimos a disposición en el momento de la noticia si viajaba o no. El cuerpo técnico me dijo que lo mejor era que me quedara. La mejor forma de homenajearlo es jugando. Él se hubiese enojado si me iba de la concentración del país”.

“La gente del entorno nos decían que muchas veces ellos le recomendaban que estuviese en casa y él se enojaba mucho porque lo que le daba fuerza era estar con nosotros, estar con su club, con su equipo y lo intentó hasta el último día”, cerró.

El mensaje de Leandro Paredes para Miguel Ángel Russo

El volante compartió varias fotos y escribió: "Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo".