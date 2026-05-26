Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado en junio

La fecha original de la conmemoración es el 17 de junio, pero este año se traslada al lunes anterior. Por eso, dará lugar a un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.

Qué feriados hay en junio 2026

Junio tendrá dos feriados nacionales. El primero será el lunes 15, por Martín Miguel de Güemes, y permitirá un descanso extendido.

Luego llegará el sábado 20 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Al caer sábado y tratarse de un feriado inamovible, no se traslada a otro día.

Qué fines de semana largos quedan en 2026

En lo que resta del año todavía quedan varios fines de semana largos para organizar una escapada, descansar o hacer planes en familia.

Del sábado 13 al lunes 15 de junio: feriado por Güemes.

Del jueves 9 al domingo 12 de julio: Día de la Independencia y día no laborable con fines turísticos.

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto: feriado por San Martín.

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: día no laborable turístico e Inmaculada Concepción.