Lanús ya tiene las fechas de la Recopa ante Flamengo

La serie arrancará desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús y se definirá a partir del mismo horario en el Maracaná de Río de Janeiro. Allí, podría coronarse un conjunto argentino por segundo año consecutivo, después de que en la temporada anterior lo hiciera Racing ante Botafogo también como ganador de la Sudamericana.

Ahora, mientras el conjunto de unya asegurado en el cargo Mauricio Pellegrino buscará dejar atrás la eliminación del Torneo Clausura con un buen inicio de Apertura -empieza en enero- y luego revalidando su poderío internacional, el Mengao buscará cambiar el chip después de haber arañado la gloria intercontinental frente a PSG, cayendo por penales en la final.