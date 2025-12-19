Lanús sabe que arrancará 2026 con todo después su coronación en la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro: se jugará la chance de sumar otra estrella internacional ante el ganador de la Libertadores, Flamengo. Ahora, la Conmebol confirmó las fechas de disputa del trofeo de la Recopa: será entre los jueves 19 y 26 de febrero.
Lanús ya tiene las fechas de la Recopa ante Flamengo
Lanús se medirá en condición de campeón de la Sudamericana con el ganador de la Libertadores en una definición de ida y vuelta a disputarse a fines de febrero.