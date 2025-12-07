Lando Norris es el nuevo campeón mundial de Fórmula 1

Sin embargo, al volver a la pista comenzó con una sucesión de sobrepasos para que el de Red Bull no se festeje y aunque Yuki Tsunoda intentó retrasarlo, logró recuperarse y la segunda mitad de la competencia no tuvo mayores complicaciones.

De esta manera, se queda con el título de campeón que tenía Verstappen por cuatro años y se convierte en el piloto número 35 en ganar la Fórmula 1. Se suma a una lista de nombres pesados que se consagraron con la escudería británica: entre ellos Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda, James Hunt y Lewis Hamilton.

En tanto, McLaren volvío a tener a un piloto campeón de la máxima categoría de automovilismo luego de 17 años. La última vez había sido en 2008 con Lewis Hamiltos, hoy en el equipo de Ferrari.