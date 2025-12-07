"
Lando Norris es el nuevo campeón mundial de Fórmula 1

El británico Norris terminó tercero y le alcanzó para consagrarse campeón por primera vez, en una carrera que tuvo como ganador a Verstappen.

Lando Norris se quedó con el titulo de la temporada 2025 de la Fórmula 1 luego de quedar tercero en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi por detrás de Oscar Piastri. Max Verstappen se quedó con el primero lugar, pero no le alcanzó para levantar el título.

El piloto de McLaren largó segundo y aunque fue sobrepasado en un principio por su compañero de equipo, logró mantenerse en el podio para conquistar el Campeonato de Pilotos y evitar que el de Red Bull le arrebate el título.

En las primeras vueltas, Norris sufrió la presión de Charles Leclerc que quería robarle el tercer lugar. Además, el momento más destacado fue cuando, al frenar en los pits para su primer cambio de neumáticos, cayó a la novena posición y se alejaba del líder Verstappen.

Sin embargo, al volver a la pista comenzó con una sucesión de sobrepasos para que el de Red Bull no se festeje y aunque Yuki Tsunoda intentó retrasarlo, logró recuperarse y la segunda mitad de la competencia no tuvo mayores complicaciones.

De esta manera, se queda con el título de campeón que tenía Verstappen por cuatro años y se convierte en el piloto número 35 en ganar la Fórmula 1. Se suma a una lista de nombres pesados que se consagraron con la escudería británica: entre ellos Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda, James Hunt y Lewis Hamilton.

En tanto, McLaren volvío a tener a un piloto campeón de la máxima categoría de automovilismo luego de 17 años. La última vez había sido en 2008 con Lewis Hamiltos, hoy en el equipo de Ferrari.

