Lamine Yamal se lesionó, salió de la cancha llorando y preocupa a España

Según se pudo reconstruir, la molestia se habría originado tras el remate desde los doce pasos, aunque previamente el delantero había recibido una dura infracción en el área por parte de Yoel Lago. Esa acción derivó en el penal, pero también podría haber sido el detonante de la lesión en el muslo derecho.

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El entrenador alemán Hansi Flick recibió la señal de que Yamal no podía continuar y ordenó rápidamente la sustitución. El jugador, visiblemente decepcionado, se dirigió directamente al vestuario sin siquiera pasar por el banco de suplentes, tras intercambiar algunas palabras con el técnico.

La preocupación no solo alcanza al Barcelona, que lidera la La Liga, sino también a la Selección española, que ve en Yamal a una de sus principales figuras para afrontar el Mundial, en poco más de 50 días.