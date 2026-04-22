La Selección de fútbol de España encendió este miércoles todas las alarmas tras la inesperada lesión de Lamine Yamal, quien debió abandonar el campo en medio del partido de la Liga entre Barcelona y Celta de Vigo. El joven delantero convirtió un penal, pero, lejos de celebrarlo, pidió el cambio de inmediato y se retiró visiblemente afectado.
Lamine Yamal se lesionó, salió de la cancha llorando y preocupa a España
El joven delantero de Barcelona convirtió un penal que supuso el 1 a 0 ante Celta de Vigo y pidió el cambio de inmediato, al parecer por un problema muscular. Sorpresa en el Camp Nou.