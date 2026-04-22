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Lamine Yamal se lesionó, salió de la cancha llorando y preocupa a España

El joven delantero de Barcelona convirtió un penal que supuso el 1 a 0 ante Celta de Vigo y pidió el cambio de inmediato, al parecer por un problema muscular. Sorpresa en el Camp Nou.

La Selección de fútbol de España encendió este miércoles todas las alarmas tras la inesperada lesión de Lamine Yamal, quien debió abandonar el campo en medio del partido de la Liga entre Barcelona y Celta de Vigo. El joven delantero convirtió un penal, pero, lejos de celebrarlo, pidió el cambio de inmediato y se retiró visiblemente afectado.

La jugada generó desconcierto absoluto. Tras ejecutar la pena máxima que significó el 1 a 0 parcial, Yamal bajó la cabeza, caminó con dificultad y terminó cayendo sobre el césped, evidenciando un fuerte dolor muscular. Sus compañeros, que se acercaban para festejar, frenaron en seco al notar que algo no estaba bien.

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Las cámaras siguieron al futbolista mientras abandonaba el campo rumbo al vestuario, con gestos de angustia y sin poder contener las lágrimas. La escena impactó tanto a los hinchas como al cuerpo técnico, que rápidamente comprendieron la gravedad de la situación. El estadio quedó en silencio, sin entender del todo lo que acababa de suceder.

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Según se pudo reconstruir, la molestia se habría originado tras el remate desde los doce pasos, aunque previamente el delantero había recibido una dura infracción en el área por parte de Yoel Lago. Esa acción derivó en el penal, pero también podría haber sido el detonante de la lesión en el muslo derecho.

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El entrenador alemán Hansi Flick recibió la señal de que Yamal no podía continuar y ordenó rápidamente la sustitución. El jugador, visiblemente decepcionado, se dirigió directamente al vestuario sin siquiera pasar por el banco de suplentes, tras intercambiar algunas palabras con el técnico.

La preocupación no solo alcanza al Barcelona, que lidera la La Liga, sino también a la Selección española, que ve en Yamal a una de sus principales figuras para afrontar el Mundial, en poco más de 50 días.

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