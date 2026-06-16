La Selección llegó al estadio: las tribunas son en su mayoria, de celeste y blanco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2067029154076230013&partner=&hide_thread=false La Selección Argentina llegó al estadio de Kansas City para el partido contra Argelia del #Mundial2026. pic.twitter.com/v6Vdd67QQT — Corta (@somoscorta) June 16, 2026

Desde el punto de vista logístico y organizativo, la preparación de la delegación argentina en territorio norteamericano se desarrolló bajo un estricto hermetismo. Las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) coordinaron un búnker de alta tecnología para garantizar el descanso y la óptima puesta a punto física de los jugadores, dadas las exigencias climáticas y las largas distancias de traslado que caracterizan a esta inédita sede tripartita.

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El rival, Argelia, clasificado tras una sólida eliminatoria en el continente africano, se presenta como un examinador físico y disciplinado tácticamente. Si bien el historial favorece ampliamente a la escuadra nacional, los antecedentes en los debuts mundialistas -como el recordado tropiezo inicial en la última Copa del Mundo- imponen la máxima cautela en el planteo estratégico inicial.

Qué pasó en la previa y cómo se preparó la Selección Argentina para el debut

El clima previo al partido estuvo marcado por una intensa concentración en el búnker nacional. Lionel Scaloni disipó las últimas dudas en la formación titular tras los últimos entrenamientos en Kansas, buscando conformar un mediocampo de alta tenencia de balón para contrarrestar la velocidad en las transiciones que caracteriza al conjunto argelino. La principal premisa del entrenador es evitar sorpresas tácticas y afianzar el protagonismo desde el primer minuto de juego.

La televisación del encuentro y el despliegue de los miles de hinchas argentinos que coparon las calles de Kansas City le pusieron color a las horas previas. La movilización de simpatizantes albicelestes vuelve a ser una de las más multitudinarias del torneo, transformando las inmediaciones del Arrowhead Stadium en una sucursal del territorio argentino en pleno corazón de los Estados Unidos.

Quiénes están involucrados en el once titular de Scaloni

La alineación confirmada para el debut vuelve a tener a Lionel Messi como el eje fundamental del ataque y el líder espiritual del grupo, en lo que representa un hito histórico para su carrera profesional. El capitán estará acompañado en el frente ofensivo por nombres de peso como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes pelearon mano a mano por el puesto de centrodelantero durante toda la semana de prácticas.

En la zona de gestación, el tridente compuesto por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández será el encargado de manejar los hilos del partido, mientras que la solidez defensiva estará custodiada por la dupla central de Cristian "Cuti" Romero y Nicolás Otamendi, respaldados por la seguridad indiscutida de Emiliano "Dibu" Martínez bajo los tres palos.