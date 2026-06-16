Sin pantallas en la vereda: el operativo policial que regirá todo el Mundial

La medida alcanza a toda la provincia y regirá durante toda la competencia, no solo para los partidos de la Selección argentina. Los comercios con espacios habilitados —confiterías, bares— podrán transmitir los encuentros dentro de sus locales o en espacios al aire libre ya habilitados, pero no podrán extender la actividad a la vereda ni instalar pantallas para convocar espectadores desde el exterior.

Torres advirtió que también habrá controles estrictos sobre la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Aunque el consumo en la vía pública ya está prohibido por normativa vigente, las autoridades reconocieron que durante eventos masivos como un Mundial suelen registrarse incumplimientos. El foco estará puesto en que no se expenda alcohol en locales no habilitados ni se consuma fuera de los espacios permitidos, además de un control específico para evitar la venta a menores de edad.

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La razón de fondo de la medida es evitar aglomeraciones en espacios abiertos durante horarios nocturnos, una situación que puede repetirse en cada fecha del torneo. El comisario explicó que, al jugarse los partidos en horarios tardíos, es probable que quienes los siguen desde la calle permanezcan luego en las inmediaciones, lo que motiva el refuerzo preventivo.

Para el debut argentino, el operativo arrancó con un dispositivo inicial de unos 30 efectivos destinados al radio céntrico de la Capital, pensado para responder ante eventuales concentraciones espontáneas, sobre todo si la Selección obtiene buenos resultados. Ese esquema se replicará y ajustará en cada fecha, según el funcionario, quien señaló que el despliegue comenzó de manera acotada por tratarse de las primeras instancias del torneo, aunque aclaró que se sumarán más unidades operativas en caso de ser necesario.

Las medidas se mantendrán durante todo el Mundial y se irán evaluando a medida que avance la participación del equipo nacional. La Policía adelantó que será estricta con los controles incluso en partidos donde no juegue la Selección argentina, lo que confirma que el operativo no se limita a las fechas del equipo nacional sino a la totalidad del certamen en la provincia.

Las fechas de Argentina en la fase de grupos

El debut de Argentina fue este martes, desde las 22 horas, ante Argelia, en Kansas City. La defensa del título mundial recae sobre un plantel marcado por la emoción de saber que se trata, posiblemente, del último Mundial de Lionel Messi.

El segundo partido del grupo será el lunes 22 de junio, a las 14 horas, en el Dallas Stadium, ante Austria —el único compromiso que, según el huso horario local, se jugará de día durante la fase de grupos—. La primera etapa cerrará el sábado 27 de junio, a las 23 horas, también en Dallas, frente a Jordania.