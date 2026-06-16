El enviado especial de Canal 8 y sanjuan8.com, Mario Fernández, habló con hinchas argentinos y argelinos que se sacaron fotos y compartieron unos instantes antes de ingresar al Kansas City Stadium, para ver el primer partido de ambos países en el Mundial 2026.
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Argentinos y argelinos disfrutaron a pleno el clima mundialista
Hinchas argentinos y argelinos vivieron la fiesta del fútbol en la previa al ingreso en el Kansas City Stadium, para ver el primer partido de ambos países en el Mundial 2026.