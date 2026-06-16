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Argentinos y argelinos disfrutaron a pleno el clima mundialista

Hinchas argentinos y argelinos vivieron la fiesta del fútbol en la previa al ingreso en el Kansas City Stadium, para ver el primer partido de ambos países en el Mundial 2026.

El enviado especial de Canal 8 y sanjuan8.com, Mario Fernández, habló con hinchas argentinos y argelinos que se sacaron fotos y compartieron unos instantes antes de ingresar al Kansas City Stadium, para ver el primer partido de ambos países en el Mundial 2026.

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