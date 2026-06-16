Messi vs. Mbappé: mano a mano por ser el máximo goleador del Mundial

También se da en el marco de un mundial donde se juegan 8 encuentros, en el hipotético caso de llegar a una nueva final, además de que Argentina y Francia son "favoritas" en la competencia.

El francés tomo la delantera con su doblete ante Senegal en la primera fecha sumando en total 14 tantos tres mundiales, mientras que el argentino acumula 13 en 5 mundiales debido a que todavía tiene que estrenarse ante Argelia en la corriente cita mundialista.

La tabla es liderada por Miroslav Klose con 16 goles, en 24 partidos con cuatro mundiales disputados: 2002 (cinco goles), 2006 (cinco goles), 2010 (cuatro goles), 2014 (dos goles).

En el segundo puesto esta Ronaldo Nazario con 15 tantos, en 19 encuentros, también en cuatro ediciones: 1994 (sin goles), 1998 (cuatro goles), 2002 (ocho goles), 2006 (tres goles).

El tercer lugar lo ocupa Gerd Müller con 14 goles en 13 partidos, pero solamente en dos mundiales: 1970 (diez goles), 1974 (cuatro goles).

Kylian Mbappé se ubica por debajo a pesar de tener la misma cantidad de goles tan solo por tardar dos encuentros más: 14 tantos en 15 enfrentamientos repartidos en tres ediciones: 2018 (cuatro goles), 2022 (ocho goles), 2026 (dos goles).

Lo sigue su compatriota Just Fontaine con 13 goles en 6 partidos, repartidos en la sola competencia de 1958.

Lionel Messi se ubica sexto con 13 anotaciones en 26 encuentros, divididos en cinco ediciones: 2006 (un gol), 2010 (sin goles), 2014 (cuatro goles), 2018 (un gol), 2022 (siete goles), y a la espera de su debut en el Mundial 2026 ante Argelia.

El ex Barcelona y Paris Saint-Germain superó en el mundial pasado a Pelé, que quedo séptimo con 12 tantos en 14 partidos con 4 mundiales jugados: 1958 (seis goles), 1962 (un gol), 1966 (un gol), 1970 (cuatro goles).